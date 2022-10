I migliori ristoranti di Milano, secondo la guida Gambero rosso 2023

L'eccellenza della ristorazione meneghina. Milano piazza ben 11 locali tra i migliori d'Italia della guida ristoranti 2023 di Gambero Rosso, vera bibbia della cucina tricolore.

Per l'ultima edizione, svelata lunedì, sono quasi 2500 i locali recensiti. "Tutti valutati con un punteggio che va dalla forchetta in su, senza segnalazioni prive di voto, grazie a un fine setacciamento che regione per regione ha selezionato i meritevoli di una critica completa, classici intramontabili e lodevolmente sempre uguali a se stessi inclusi, ma con quasi 300 novità", si legge nella presentazione di Gambero Rosso. La Lombardia può contare ben 21 locali tra le diverse categorie - 11 sono nel capoluogo -, superata soltanto dal Lazio con 22.

A portare a casa le "Tre forchette", riconoscimento massimo per i ristoranti, sono stati Cracco - con 93 punti -, D'o a Cornaredo, Seta by Antonio Guida - entrambi con 91 punti - e Berton ed Enrico Bartolini Mudec Restaurant, con 91. Nella sezione "Tre gamberi", dedicata alle trattorie, entrano in classifica Osteria del treno e Trippa. Ciz - Cantina e cucina scrive invece il proprio nome accanto alle "Tre bottiglie", premio dedicato ai wine bar. Cosmopolita e internazionale per vocazione, Milano piazza infine ben tre locali nella classifica "Tre mappamondi" per i ristoranti etnici: Gong oriental attitude, Iyo e Wicky's innovative japanese cuisine.