I 10 ristoranti di Milano tra i migliori 100 di tutta Italia, secondo TheFork

Gli indirizzi del buon gusto. TheFork, famosissima piattaforma per la prenotazione di ristoranti e locali, ha stilato nei giorni scorsi la sua top 100 dei ristoranti di tutta Italia. Tra le città più rappresentate Milano, con ben 10 locali in graduatoria.

"Per inserire i ristoranti nella lista viene eseguito un calcolo che mette insieme le prenotazioni, le valutazioni, le recensioni e il numero di visite alla scheda del ristorante ricevute nell'ultimo anno da parte degli utenti. Poiché da sempre TheFork vuole da una parte aumentare la visibilità dei propri ristoranti e dell'altra spingere i propri utenti a trovare nuovi locali e nuove ispirazione, questa classifica vuole essere uno strumento non competitivo ma bensì di scoperta e di condivisione di qualità", hanno spiegato dal sito.

"La classifica dei Top 100 di TheFork è già presente con ottimi risultati da anni in Spagna e il suo successo tra ristoratori e clienti ci ha spinti a esportarla anche in Italia", ha spiegato Almir Ambeskovic, Ceo di TheFork. "Lo scopo è premiare i ristoranti che riescono tramite il nostro canale a brillare, aggiungendo per loro un ulteriore canale di visibilità”, ha concluso.

Ecco i ristoranti milanesi in classifica:

7. Sakeya, Milano

42. Borgia - Milano, Milano

43. Entrée, Milano

49. Il Capestrano, Milano

62. Belé, Milano

63. Acanto, Milano

75. Enrico Bartolini al Mudec, Milano

90. Ristorante Rubacuori, Milano

94. Sapori Stellari, Milano

98. Osteria del Ponte, Trezzano sul Naviglio