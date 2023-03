Quanto si spende per un biglietto Milan-Napoli nei quarti di Champions League

Sono iniziate martedì 21 marzo le operazioni di vendita dei biglietti per la partita di andata dei quarti finale tra Milan e Napoli, che si disputerà il 12 aprile alle 21. Sul sito del Milan sono state comunicate le modalità di acquisto dei biglietti. Dalle 12 di martedì 21 marzo alle 23.59 di giovedì 23, ogni abbonato rossonero può acquistare un biglietto per sé e al massimo per altri 3 abbonati, scegliendo il posto tra i settori disponibili.

Da venerdì 24 marzo alle 12, i possessori della Carta Cuore Rossonero (emessa entro l'8 marzo 2023) potranno invece acquistare fino a 4 biglietti per i settori disponibili. A partire da martedì 21 marzo alle 12, sarà attivata la vendita per i possessori della Carta cuore rossonero (sempre emessa entro l'8 marzo) per i prodotti Premium con hospitality.

Solo successivamente sarà prevista una ulteriore fase di vendita, con modalità ancora da definire. Una scelta, quella del Milan, per agevolare l'acquisto dei tagliandi ai tifosi rossoneri, come recita anche il claim della sezione ticketing sul sito societario: "Milan-Napoli, per un San Siro rossonero".

Il prezzo dei biglietti per Milan-Napoli

Nella fase dedicata agli abbonati della Serie A, il Milan offre un listino prezzi che va dai 59 euro del Terzo anello blu ai 409 euro della Tribuna onore rossa.