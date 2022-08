Chi sono i nuovi proprietari del Milan?

La notizia era nell'aria da giorni. Ora è ufficiale, il Milan ha cambiato proprietà. È stato fimarto l'atto con cui il fondo Elliott ha ceduto il 99,93% della azioni al fondo RedBird.

Nei giorni scorsi il Financial Times aveva annunciato che la franchigia di baseball dei New York Yankees e un fondo di investimento di Los Angeles, il Main Street Advisors, sarebbero entrati nel Milan, con presidente Gerry Cardinale (che si dice sbarcherà presto a Milano per le firme e le foto di rito) pronto a firmare l'affare da 1,2 miliardi di euro.

Gerry Cardinale, LeBron James, Drake, Jimmy Iovine e Riccardo Silva

Gli Yankees sono di proprietà della famiglia Steinbrenner, mentre in Main Street Advisors - che ha già fatto la stessa operazione con il Liverpool - investono il famoso produttore musicale Jimmy Iovine, il rapper Drake ma soprattutto "The choser one", LeBron James. Nella cordata ci sarebbe anche l'imprenditore italiano Riccardo Silva. Silva, nato a Milano 52 anni fa, ha creato la Silva International Investments ed oggi è presidente e proprietario del Miami Fc, oltre ad avere una serie di investimenti in diversi settori: ristorazione, arte e comunicazione.

L'accordo sarebbe stato favorito dal fatto che Cardinale ha lavorato per anni con gli Yankees, spingendo - e non poco - per la nascita del canale sportivo regionale della squadra, Yes Network. E non è escluso che, anche per questo, le partite del Milan vengano poi trasmesse in America sulla rete griffata Yankees.