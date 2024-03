Milan-Slavia Praga: come raggiungere lo stadio

Stasera si disputerà il match Milan-Slavia Praga allo stadio San Siro di Milano. La partita è programmata per le 21. Per l’occasione Atm ha stilato un vademecum per raggiungere lo stadio. Con la metro si consiglia la fermata di San Siro Stadio sulla M5 oppure Lotto sulla M1. Per l’evento la linea M5 chiuderà più tardi: gli ultimi treni da San Siro e Bignami partiranno a mezzanotte e mezza. Al contrario, Segesta e Ippodromo chiuderanno poco prima della fine della partita.

Per chi preferisce raggiungere lo stadio in auto, l’azienda di trasporti milanese metterà a disposizione una navetta che collega il Meazza con il parcheggio di Lampugnano. La navetta ferma in via Natta in prossimità del parcheggio e in via Achille angolo via Tesio in prossimità di San Siro.

Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.

Fermate sulla M1

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Fermate sulla M5

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2

Zara: per cambiare con le linee NM3 e N90/91