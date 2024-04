Milan-Roma a San Siro: mezzi deviati e info per raggiungere lo stadio

Luci a San Siro per la sfida tra Milan e Roma che si terrà giovedì 11 aprile alle 21. Per l'occasione Atm ha predisposto un vademecum per viaggiare in sicurezza e raggiungere lo stadio Meazza. Le linee metropolitane M1 e M5 chiuderanno più tardi. Gli ultimi treni della rossa partiranno cinque minuti prima dell'una da Lotto in direzione Sesto San Giovanni. L'ultima corsa della lilla, invece, è prevista per mezzanotte e mezza da San Siro Stadio e Bignami.

Come raggiungere lo stadio

Per arrivare a San Siro sono diverse le opzioni. Con la metropolitana lilla si consiglia di scendere a San Siro Stadio o San Siro Ippodromo, a Lotto con la M1. Per chi volesse utilizzare l'auto è disponibile il parcheggio di Lampugnano con il servizio navetta attivo fino all'1.30 fino al Meazza.

I mezzi che deviano

Da due ore prima fino all'inizio della partita il tram 16 verso lo Stadio saltano la fermata di piazza Axum. Durante il match fa capolinea in via Dessié, mentre a fine incontro e per un'ora la linea 16 diretta a Monte Velino salta via Dessié. A partire da due ore prima e fino al termine della partita il bus 49 devia nelle due direzioni saltando le fermate tra via Harar e via Morgantini; passa da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine partita e per un'ora il 49 verso Lotto devia e salta le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum a via Novara/Sant'Elena.

A fine match e per un'ora i bus 64 e 80 verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/San Giusto a via Novara/Sant'Elena. Infine, il bus della linea 78 in servizio fino alle 22, a fine incontro e per un'ora verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant'Elia a via Patroclo/Bisanzio. Verso via Govone deviano e saltano le fermate da via San Giusto/Ferrari a via Pinerolo/Harar.