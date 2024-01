Milanese gioca 3 euro e fa jackpot al casinò (e offre da bere a tutti)

Un biglietto da 3 euro, la combinazione vincente. E i soldi, tanti, tantissimi, che "scendono" nella macchinetta. Inizio di 2024 da ricordare per un turista milanese che la sera del 1 gennaio ha sbancato un jackpot da 217mila euro al casinò di Samremo.

Il fortunato giocatore ha infatti vinto il montepremi alle slot a rulli, quelle ancora vecchio stile, giocando 3 euro, che gli hanno permesso di centrare una vincinta che nella struttura ligure non si registrava dal lontano 2019. Il cliente - che pare sia un 60enne con una seconda casa in Riviera che ogni tanto fa una puntata al casinò - ha poi offerto da bere ai dipendenti brindando con loro a un avvio di 2024 baciato dalla dea bendata.

Tra Milano e hinterland, a fine 2023, era già "piovuti" un milione e mezzo di euro, tutti grazie a un gratta e vinci. La prima vincita da 500mila euro era finita in tasca a un giocatore che aveva acquistato un tagliando della serie 'Portafortuna Plus' in via Sidney Sonnino nel capoluogo. Altro gratta e vinci fortunato in piazza Gabrio Piola, per altri 500mila euro. A Peschiera Borromeo la terza vincita, anche in quel caso di mezzo milione di euro.