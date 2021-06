La fedelissima turista milanese: da 64 anni ripete la stessa vacanza

Sono diventate amiche sotto l'ombrellone del Bagno Cesare, numero 50 di Riccione. Quelle amicizie estive che ogni anno si rinnovano facendo segnare un piccolo record di assiduità.

Sono almeno 57 anni che Eyra e Adriana si incontrano d'estate sotto il sole di Riccione e in questa splendida stagione 2021 l'assessore al Turismo, Stefano Caldari, le ha volute premiare con la pergamena di Ambasciatrici della città di Riccione nel Mondo, come racconta RiminiToday.

È stato Alessandro, il titolare del Bagno Cesare n. 50 di Riccione a segnalare la fedeltà che dura da ben 64 anni di Eyra Rinaldi 85 anni di Milano. Eyra viene a Riccione tutti gli anni per delle vacanze lunghe quanto la stagione estiva. Adriana Guerinoni, 78 anni di Bergamo viene a Riccione dal 1964 sempre al Bagno 50.

Amiche in spiaggia in estate, si incontrano tutti gli anni con nipoti e figli. "Alla nascita delle figlie - dice Alessandro, titolare del bagno - mi hanno regalato un completino bimbi fatto a mano ad uncinetto. Il nipotino esce con i nostri figli adolescenti, in tanti anni siamo come una sola famiglia".