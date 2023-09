A Milano ci saranno 700 nuove case (a prezzi bassi)

L’ex Trotto avrà un nuovo volto. Questa la promessa alla base del progetto che punta a trasformare l’area dismessa da oltre 10 anni in un nuovo distretto urbano, con affitti a canone convenzionato. La nuova area nel quartiere San Siro si chiamerà Extm e i lavori dovrebbero iniziare nel 2024 con un investimento di circa 450 milioni di euro. Dietro le quinte del progetto Hines, la società di investimento e gestione immobiliare che ha siglato il patto attuativo con il comune di Milano.

130mila metri quadrati per 700 residenze che verranno affittate arredate e a canone convenzionato, a cui aggiungere altri 600 appartamenti in regime di libero mercato. Una capienza di oltre 3mila abitanti che potranno godere di un nuovo parco di 50mila metri quadrati con alberi, piante e spazi pubblici, che ricalcherà lo storico tracciato della pista dell’ex Trotto.

Tra i pilastri del progetto anche il contrasto alla carenza di attività commerciali nella zona: la porta di accesso di Extm sarà un mercato urbano di 3.600 metri quadrati che sarà di supporto nella creazione di nuovi posti di lavoro nel quartiere. Lo spazio sarà destinato a negozi, anche in questo caso con affitti calmierati, riservati ai produttori locali in particolare a chi si occupa di km 0. E poi laboratori di artigianato locale e spazi per attività di aggregazione.

Nella parte una volta adibita ai fienili, verrà realizzato un polo in gestione all’associazione Portofranco con doposcuola gratuito per i bambini. Incluso nel progetto anche un asilo nido con 60 posti, di cui la metà a canone convenzionato. E, poi, una scuola dell’infanzia pubblica con una capienza di 125 bambini. Non mancheranno anche gli impianti sportivi con tariffe agevolate.

“La riqualificazione dell'area dell'Ex Trotto porterà alla nascita di un nuovo quartiere sostenibile sotto il profilo ambientale sociale ed economico, grazie al nuovo parco, ai servizi dedicati all'infanzia, allo sport e a residenze a canone convenzionato. L'ambizione è di abbattere emissioni e disuguaglianze, potenziando l'attrattività dell'area e le opportunità offerte ai cittadini. Un obiettivo possibile e fondamentale per migliorare la qualità di vita della zona”, ha commentato il sindaco di Milano, Beppe Sala.