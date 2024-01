Milano è una città a misura di cane

Milano è la città più accogliente d’Italia per gli amici a quattro zampe. A confermare il risultato è stato l’Osservatorio Quattrozampeinfiera che ha raccolto le testimonianze di 9mila persone che hanno visitato la fiera milanese, di cui il 79% ha definito il capoluogo lombardo come l’ambiente ideale per gli animali domestici. Battute Roma (75%) e Napoli (52%).

Il 78% degli intervistati ha un’area cani vicino casa, anche se gli stessi affermano che sarebbe necessaria una migliore illuminazione e degli attrezzi e delle suddivisioni interne. Purtroppo, più del 51% ha segnalato limitazioni all’accesso dei cani nei locali pubblici e il 41% ha confermato la presenza di asili per cani: un buon risultato, ma sicuramente migliorabile.

Il 77% ha a un negozio di toelettatura vicino casa, sale la percentuale per i centri veterinari adiacenti al 91% dei proprietari di animali domestici. A Milano, l’86% dei rispondenti si sposta sui mezzi di trasporto pubblico con il proprio cane, con facilità. Grande segno negativo per i supermercati, argomento molto dibattuto: solo il 18% degli intervistati ha un punto di vendita vicino casa che permette l’ingresso agli animali, specialmente se si tratta di cani di grossa taglia.