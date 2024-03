Milano è una città di anziani (soprattutto donne)

Milano è la città dei centenari. A decretare il primato sono stati i dati Istat. In Italia quella degli over 100 è una popolazione in crescita che sfiora la soglia dei 22mila. Secondo la Fondazione per la Sussidiarietà, che ha presentato i dati durante la giornata inaugurale del 'Milan longevity summit', ogni 2mila abitanti di Milano uno è centenario. E l'86% sono donne.

Gli stessi numeri vengono confermati anche dall'anagrafe del Comune. La popolazione milanese, dati aggiornati al 31 dicembre 2023, è composta da oltre 24mila over 90. E, sebbene del totale ben 17.362 sono di sesso femminile, il più anziano di Milano è un uomo di 115 anni seguito da due signore di 110. A Milano si contano 732 over 100 e anche in questo caso il record è tutto femminile. Sono, invece, 5mila i milanesi che hanno soffiato le 90 candeline sulla torta.

"Milano è, da sempre, il luogo dove si manifestano, spesso in anticipo, le nuove tendenze sociali e culturali - ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala -. Non è un segreto che la società stia invecchiando velocemente: le persone vivono sempre più a lungo e, per questo, occorre ripensare politiche sociali, luoghi dell'abitare, sistemi di relazioni e modelli di business. Con questa iniziativa che riunisce, proprio a Milano, tanti prestigiosi esperti e studiosi, la città si conferma punto di riferimento per tutta la comunità scientifica internazionale e il mondo della ricerca”.