Milano tra le 10 città d'arte da vedere in tutto il mondo

Nella top ten. Milano si piazza al decimo posto nella classifica con le città assolutamente da vedere in tutto il mondo per gli amanti dell'arte. La graduatoria è stata stilata da Money.co.uk, azienda che si occupa di comparare migliaia di prodotti finanziari, affari immobiliari e mete di viaggi.

"Sperando che i viaggi internazionali tornino nel 2022, una nuova ricerche rivela le città che nel nuovo anno gli amanti dell'arte dovranno visitare e Milano si piazza al decimo posto", spiegano da Money. La classifica è stata costruita paragonando 40 città in tutto il mondo, "particolarmente conosciute per la loro arte e cultura".

Ogni città è stata analizzata attraverso diversi fattori, come il numero di gallerie d'arte, di musei e di monumenti, senza però dimenticare la street art, collegata ai social. Sul podio ci sono Venezia al primo posto, seguita da Miami e Firenze, mentre a chiudere la top ten è proprio il capoluogo meneghino, con un punteggio di 3,48 su 10.

Milano porta a casa ottimi risultati per le gallerie d'arte - 99 in totale -, per i musei - 206 - e per i palazzi degni di nota, 418, prima tra tutte in termini assoluti. La città della Madonnina, che ha superato capitali del calibro di Parigi e Londra, può poi vantare 5 tra università e scuole di arte e design - che la piazzano al terzo posto della graduatoria specifica -, 98 monumenti e statue e ben 5.229 post su Instagram dedicati alla street art in città. Numeri che fanno di Milano, di nuovo, un "place to be".