Perché Milano è la città più 'instagrammabile' d'Italia a Natale

È senz’altro il tradizionale albero di Natale in piazza del Duomo a far vincere la medaglia di città più ‘instagrammabile’ d’Italia a Milano. Il momento dell’inaugurazione, con l’accensione delle luci, è l’attimo migliore per immortalare il vero spirito natalizio della metropoli lombarda. A rivelarlo una ricerca della start up Pastbook, sistema per la raccolta, condivisione e stampa di fotografie.

Smartphone alla mano, sempre più spesso i luoghi da visitare vengono scelti (anche) per il piacere di scattare foto ricordo o da condividere sui propri social, primo fra tutti proprio Instagram. Per quest’anno lo storico abete meneghino regalerà a cittadini e turisti lo spettacolo di decorazioni ispirate ai Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 con i simboli relativi sia alle Olimpiadi, sia alle Paralimpiadi. Anche se ancora non si sa chi sponsorizzerà le decorazioni.

Anche Roma sul podio si classifica seconda grazie alle luminarie, mentre Napoli arriva terza per via dei presepi storici di San Gregorio Armeno. A seguire il noto mercatino di Natale di Bolzano e il presepe vivente di Matera.