"Milano nella top 100 delle migliori città per studenti al mondo"

La nostra città è fra le prime cento al mondo per gli universitari. Lo afferma la classifica stilata da Qs Quacquarelli Symonds, la società che ogni anno crea anche l'elenco degli atenei migliori a livello internazionale.

Nonostante gli studenti non smettano di protestare contro il caro affitti (accampandosi anche in tenda davanti alle università), in base allo studio il capoluogo lombardo rimane tra le migliori città universitarie del mondo. Insieme a Milano nella top 100 compaiono soltanto altri due luoghi italiani: Roma e Torino.

Per redigere la classifica, l'analisi ha tenuto contro di vari parametri, che vanno dalle tasse universitarie al costo della vita, fino ad arrivare ai prezzi al dettaglio. Più nello specifico, rispetto all'anno scorso Milano perde cinque posizioni, collocandosi al 53° posto. Tra le tre città italiane incluse è comunque la prima: Roma è al 56° posto, con 18 caselle guadagnate rispetto al 2022, e Torino, per la prima volta nella top cento, al 67°.

Milano, secondo l'indicatore Qs World University Rankings, è la migliore a livello nazionale per la selezione di università. Nella classifica dei migliori atenei della società, infatti, ben cinque università meneghine sono incluse tra le migliori cento al mondo (con quattro che hanno anche guadagnato posizioni rispetto all'anno scorso). Il capoluogo lombardo, inoltre, è al 21° posto per le opportunità di lavoro offerte ai laureati in città ('employer activity'). Lo studio di Qs ha preso come riferimento le città con una popolazione di almeno 250mila abitanti e con almeno due università presenti nella Qs World University Rankings. Al primo posto in assoluto, come miglior città studentesca, si posiziona Londra, per la quinta volta consecutiva. Argento, invece, a Tokyo e bronzo a Seoul.