Milano tra le 10 città al mondo in cui si mangia meglio

Nella top ten. Milano è tra le 10 città al mondo in cui si mangia meglio. A "premiare" il capoluogo meneghino è stata "TasteAtlas", una sorta di enciclopedia del cibo che ha elaborato una graduatoria delle cento città del globo in cui è possibile gustare la migliore cucina.

Nel servizio, dal titolo "Queste sono le migliori città del mondo per nutrire te stesso, non il tuo ego", vengono passate in rassegna cucine da tutto il mondo con la specifica che "non sono le città con più stelle Michelin, né le città con gli chef più famosi" né tanto meno "i ristoranti che ti faranno prendere più like su Instagram".

Unendo i dati già presenti nel proprio database con le "classifiche" di Google, "TasteAtlas" ha elaborato la propria graduatoria che vede Firenze prima, Roma seconda e Lima terza. Milano è decima con un punteggio di 4.59: "Capitale mondiale della moda, è rinomata per i suoi esclusivi quartieri dello shopping, la splendida architettura gotica e la fiorente scena artistica", si legge nella descrizione. "Quando si tratta di cibo, Milano offre il meglio della cucina tradizionale lombarda, insieme a bar alla moda per gli aperitivi".

Tra i piatti consigliati, chiaramente, il risotto alla milanese, l'ossobuco, la cotoletta, la cassoeula e la busecca. Cinque i locali consigliati: trattoria Trippa, trattoria del nuovo macello, Ratanà, la pasticceria Marchesi e la trattoria Arlati.