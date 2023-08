"Con meteo estremo a Milano ci sarà più disagio psichico"

Milano come una città ferita, dove il disagio psichico è destinato ad aumentare a mano a mano che gli eventi meteo diventeranno sempre più estremi per via del cambiamento climatico. A dipingere questo quadro, tutt'altro che confortante, è lo psichiatra Claudio Mencacci, direttore emerito di neuroscienze al Fatebenefratelli-Sacco

"Gli alberi volati via come pagliuzze, come nella favola del lupo che soffia sulla casa dei tre porcellini e la distrugge". Poi le auto sotto la grandine, e "le abitazioni esposte" alla furia di quello che "non è più un temporale estivo, ma può diventare uragano. Milano ha avuto paura, io ho avuto paura", confessa all'Adnkronos Salute Mencacci, che è anche co presidente Sinpf (Società italiana di neuropsicofarmacologia). Mentre il capoluogo lombardo resta con parchi, aree verdi e cimiteri chiusi in vista del prossimo temporale annunciato, l'esperto ragiona sugli effetti a lungo termine che potrebbe avere uno stato di allerta costante.

"Abbiamo sperimentato quello che è il totale ridimensionamento della capacità di controllo, dell'idea che ci si può salvaguardare - spiega lo psichiatra -. Ci siamo sentiti esposti e vulnerabili" pur nella natura addomesticata di una metropoli, in balia degli eventi dentro a "un ambiente che non viene più vissuto come un luogo di sicurezza, ma diventa un luogo che da un momento all'altro può cambiare e farci male. Le persone hanno sentito il pericolo di questa potenza fuori controllo".

Se "gli effetti acuti sulla psiche sono il panico, il senso fortissimo di fragilità, le ripercussioni di uno stato di allerta prolungato - prosegue lo specialista - molte delle conseguenze le vedremo nel tempo. Perché quando le persone sono così spaventate tendono a rinchiudersi, a uscire sempre di meno, perché adesso anche gli alberi fanno paura. Per questi motivi il cambiamento climatico potrebbe far crescere il disagio dei milanesi, sempre più spesso chiusi in casa come già avvenuto durante la pandemia.