Milano è la città d'Italia dove si legge di più (secondo Amazon)

Per l'undicesimo anno consecutivo Milano si conferma la città italiana che legge di più nella classifica di Amazon. Dietro la metropoli lombarda quattro new entry: Pavia, Siena e Pisa. Al quinto posto si classifica Padova, che risale dall'ottavo del 2022. Chiudono la top ten delle città lettrici Bologna, Cagliari, Firenze, Roma e Torino.

I libri per bambini e ragazzi sono i più letti da milanesi, seguono libri di letteratura e studi letterali di cui sono particolarmente appassionati i pavesi. Al terzo posto tra i generi più letti spiccano i libri di genere romantico, seguono i thriller e i testi su salute e benessere, anche se pisani e fiorentini si distinguono per un interesse più marcato per tematiche economiche. Manga, scienze sociali, biografie, medicina e tecnologia e arte, dal cinema alla musica, chiudono la top ten dei generi più letti in Italia.

Il libro più letto è 'Spare. Il Minore', l'autobiografia del principe Harry. Al secondo posto 'Dammi mille baci' di Tillie Cole, la storia di un ragazzo e una ragazza uniti da un legame creato in un istante e custodito per un decennio. Segue 'Il caso Alaska Sanders' di Joël Dicker, il racconto di uno sconvolgente omicidio avvenuto in una tranquilla cittadina del New Hampshire. Al quarto posto torna 'Fabbricante di lacrime' di Erin Doom. A sorpresa, si classifica al quinto posto 'La Scienza delle Pulizie: La chimica del detersivo e della candeggina, e le bufale sul bicarbonato' di Dario Bressanini.