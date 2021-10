Milano è la città più all'avanguardia d'Italia verso le emissioni zero

Milano, Bergamo e Brescia sono tra le migliori città per mobilità ad emissioni zero, secondo il dossier "Città Mez 2021"realizzato da Legambiente in collaborazione con Motus-E per CleanCities. In particolare, il capoluogo lombardo si conferma come principale città italiana nella corsa verso una mobilità ad emissioni zero. Tra i fiori all'occhiello di Milano spiccano la capillare offerta di servizi di sharing mobility e l'ampia presenza di mezzi pubblici elettrici (76%).

Gli autobus elettrici già in servizio sono 124 e diventeranno 167 a fine 2021, per giungere a 1.200 entro il 2030, secondo i dati ufficiali di Atm. Per quanto riguarda Bergamo, l'elettrificazione della principale linea di autobus, i 14 tram e la storica funicolare per accedere alla città alta, le garantiscono anche per il 2021 una buona posizione tra le città italiane di medie dimensioni proiettate nella nuova mobilità emissioni zero. Infine, nella classifica c'è spazio anche per Brescia che risulta terza tra i centri lombardi per trasporti ecologici grazie alla principale linea metropolitana. Tuttavia, per la Leonessa d'Italia la strada da percorrere verso l'obiettivo emissioni zero è ancora lunga vista l'assenza di progetti per l'elettrificazione delle linee di autobus e la scarsa propensione a sviluppare nuovi servizi di sharing mobility.

"Le città devono essere le protagoniste della transizione ecologica", sottolinea Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia: "Bene, quindi, tutte le iniziative che possono migliorare le qualità dell'aria, dall'area B (Low Emition Zone) promossa da Milano per impedire l'accesso di veicoli inquinanti, ai 100 km di piste ciclabili di Brescia".