Milano Fashion Week: in arrivo 50mila visitatori dall'estero

Con la moda uomo alle spalle, Milano è pronta ad accogliere la Fashion Week dedicata alla donna e le stime parlano già di crescita. La manifestazione meneghina si terrà dal 20 al 26 febbraio: un’intensa settimana dedicata a sfilate ed eventi per appassionati e operatori del settore. Secondo le previsioni di Confcommercio, si prevede in città un afflusso di visitatori peri a 50mila persone in arrivo da paesi esteri in crescita di oltre il 3% rispetto al 2019, anno pre Covid. Oltre agli stranieri, ci si attendono 63mila visite provenienti dalle altre città italiane.

“Le stime sull’impatto della Milano Fashion Week presentate da Confcommercio sono ulteriore testimonianza di come questi eventi, dal respiro internazionale, siano linfa vitale per il turismo, soprattutto in ottica di destagionalizzazione. Lavoriamo per diventare una nazione sempre più attrattiva anche per le grandi manifestazioni che calamitano visitatori da tutto il mondo”, ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

Sulle passerelle verranno presentate le collezioni 2024/2025 dei principali brand italiani e stranieri. Previste, per ora, 55 sfilate fisiche e 4 digitali, tutte comunque visibili anche in live-streaming sui canali ufficiali della Camera della Moda. Confermata la presenza degli storici, da Armani a Fendi, Prada, Dolce&Gabbana e Versace. Attesa per lo show di debutto di Adrian Appiolaza a Moschino. Per ora il calendario delle sfilate è provvisorio, ma ad aprire le danze dovrebbe toccare a Iceberg.