Da Milano a Gaza per ricostruire lo skate park dei ragazzi

Da Milano a Gaza per ricostruire un piccolo grande pezzo della striscia, lo skate park ritrovo dei ragazzi. Questo il progetto che la no profit Gaza Free Style, in Palestina da alcuni giorni, sta realizzando insieme a un brand di abbigliamento.

Mentre gli abitanti lavorano alla ricostruzione e allo sgombero da macerie e resti delle bombe, gli attivisti dell'organizzazione stanno dando nuova vita e ampliando lo lo skate park al porto di Gaza City, luogo in cui, come raccontano sui social, lavorano da anni con gli abitanti più giovani di Gaza.

Per la realizzazione del parco Ha'ramba e per fornire supporto alle famiglie maggiormente colpite dai bombardamenti collabora anche il marchio Anti-do-to, che ha deciso di devolvere a questo progetto la metà dei propri profitti netti dalla vendita di ogni capo della propria collezione, dedicando allo skatepark una capsule collection, con stampe tributo ispirate alle fotografie dell'area, realizzate prima dei bombardamenti.

Sui canali social di Anti-do-to è anche possibile seguire il viaggio dei volontari a Gaza e l'evoluzione dell'iniziativa. "Lo skatepark - raccontano gli attivisti - è luogo di ritrovo di centinaia di giovani di Gaza City e anche fuori. Nei giorni di bombardamento, i resti delle bombe sono caduti nell'area, ma il giorno stesso in cui Israele ha smesso di bombardare Gaza, i ragazzi sono scesi al porto per ripulire la zona. Non c'è stato più neanche un giorno, poi, in cui lo skatepark è rimasto vuoto".

Lo skatepark è un'area freestyle dove giovani e giovanissimi si sperimentano e si allenano con i roller e con lo skate, dimenticando per qualche momento - come ha detto Sarah, 16 anni, a Gaza Free Style - di vivere in una zona di guerra estremamente pericolosa. La no profit da diversi anni organizza progetti per portare a Gaza la cultura hip hop, l'arte, lo skate, ma anche circo, yoga, educazione sessuale e all'affettività e tornei calcistici.