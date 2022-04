Milano, Londra e Berlino insieme per l'ambiente con il murales che cresce

In via Marghera 20 a Milano sorgerà uno dei tre meravigliosi murales ecologici che crescerà nel tempo. In contemporanea con quanto accadrà in altri due edifici a Londra e Berlino. È 'We Grow Trees', la nuova campagna di Treedom, piattaforma digitale per piantare e regalare alberi con sede a Firenze.

La campagna durerà sei settimane e la prima fase di realizzazione dei murales inizierà in coincidenza con la Giornata della Terra. Con queste opere, Treedom sosterrà l'obiettivo di piantare 20mila alberi nel periodo tra la Giornata della Terra (22 aprile) e la Giornata Mondiale dell'Ambiente (5 giugno).

"Giornate come l'Earth Day e la Giornata Mondiale dell'Ambiente - ha detto Federico Garcea, Ceo di Treedom - sono un'importante occasione sia per sensibilizzare l'opinione pubblica, che per invitare persone e aziende a prendere iniziative concrete a favore dell'ambiente. Crediamo infatti che si debba dire chiaramente che è indispensabile ridurre le emissioni e ciascuno deve fare la propria parte. Piantare alberi è un'azione concreta che chiunque, grazie a Treedom, può fare e che può essere un ulteriore aiuto per ridurre la quantità di CO2 in atmosfera. Ciò che è importante è piantare l'albero giusto, nel luogo giusto, nel modo giusto e farlo collaborando con le comunità locali che degli alberi sono i custodi. Ogni giorno è la Giornata della Terra, ogni giorno è la Giornata dell'Ambiente".

Secondo un sondaggio di Treedom a livello europeo il 78% degli intervistati si dichiara preoccupato per il futuro del pianeta ma il 43% non partecipa a nessuna iniziativa sostenibile. Di positivo c'è che il 68% vuole saperne di più sulle azioni da attuare, e già è qualcosa. Per questo i murales oltre a raffigurare alberi saranno accompagnati da un codice QR e coloro che lo scansioneranno con il proprio smartphone saranno portati direttamente al sito della campagna. Qui avranno la possibilità di piantare uno o più alberi per sostenere la campagna e i progetti che Treedom realizza in tutto il mondo. Infine, per contribuire direttamente al raggiungimento dell'obiettivo di piantare 20mila nuovi alberi, per ognuno degli alberi che saranno piantati dagli utenti, Treedom ne pianterà un altro e lo regalerà proprio a coloro che avranno scelto di sostenere la campagna piantando il proprio albero.