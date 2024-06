Milano-Meda gratis: i sindaci contro l'autostrada a pagamento

Nasce in Brianza il coordinamento dei sindaci brianzoli che chiedono a Regione Lombardia e a Pedemontana che la tratta della Milano-Meda – che verrà poi inglobata nella maxi autostrada che attraverserà la Brianza – rimanga gratuita per i pendolari. Il Coordinamento nasce a Lazzate da una proposta, approvata in consiglio comunale, del sindaco Andrea Monti contrario al salasso che si abbatterà sui pendolari e sui cittadini che dovranno attraversare quella tratta.

Un coordinamento, racconta MonzaToday, che coinvolge i primi cittadini dei Comuni lungo la Milano-Meda. “Sindaci uniamoci e facciamo fronte comune per chiedere e ottenere da Pedemontana sconti per i cittadini che dovranno attraversare quella tratta della Milano-Meda, oggi gratuita, che dopo la realizzazione di Pedemontana diventerà a pagamento”, aveva dichiarato nelle scorse settimane il sindaco di Lazzate dopo l’ audizione di Pedemontana al Pirellone.

Durante quella riunione Sabatino Fusco, direttore generale di Autostrade Pedemontana Lombarda, interpellato dai consiglieri del Pd Ponti e Negri aveva confermato che il tratto della Milano-Meda coinvolta nel progetto della maxi autostrada diventerà a pagamento, rispondendo al sindaco di Cesano Maderno (Gianpiero Bocca) che chiedeva sconti per i residenti “Il pedaggio è fondamentale per il rientro dell’investimento. Si potrebbe pensare a tariffe agevolate se, ad Autostrada avviata, si registrano risultati migliori rispetto a quelli ipotizzati”, ha detto Fusco. La prima azione concreta del Coordinamento dei sindaci contro il pedaggio lungo la Milano-Meda consiste nella richiesta di una audizione urgente in Commissione V del Consiglio regionale della Lombardia.

Monti non è contrario alla realizzazione di Pedemontana, ma dice no al salasso che si troveranno a pagare i pendolari oltre al traffico veicolare che si creerà nelle strade interne dei paesi per evitare di percorrere Pedemontana. “Serve però che l’opera risulti utile e sostenibile per gli utenti, soprattutto quelli pendolari – aveva dichiarato il sindaco Monti alcune settimane fa -. Così come non possiamo ignorare, sarebbe irresponsabile, che essendo costruita con soldi a prestito, è inevitabile trovare sostenibilità economica alle richieste che si avanzano. E’ quindi auspicabile che per i pendolari, anche grazie al sistema di esazione Free Flow siano fin da subito previste drastiche riduzioni del pedaggio. A prescindere dalla loro residenza. Uniti ce la possiamo fare”.