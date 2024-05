La superstrada gratuita che diventerà a pagamento: quanto costerà il pedaggio

Se è noto che un tratto di Milano-Meda si trasformerà in autostrada con l'apertura della Pedemontana, con tanto di pedaggio, non è ancora risaputo quanto costerà quel tratto, che dovrebbe essere quello tra Bovisio Masciago e Lentate sul Seveso. Il tema, dapprima in sordina, è ora emerso in modo preponderante e sta facendo discutere non poco in Brianza, e non solo.

Ora incominciano a farsi largo le voci su quanto potrebbe costare. Secondo Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito democratico, la cifra potrebbe oscillare tra i 4 e i 6 euro al giorno, tra andata e ritorno. Un impatto economico che, riprodotto per le giornate lavorative, si tradurrebbe in un esborso mensile tra gli 80 e i 120 euro.

La stima è stata calcolata sulla base dei pedaggi già in vigore. Il tratto di Milano-Meda che diventerebbe a pagamento è lungo circa 12 chilometri. Orsenigo ha preso alcune tratte di Pedemontana già aperte e a pagamento, di lunghezza simile. Per esempio, il ramo Mozzate-Lazzate, lungo circa 11 chilometri, costa 2,85 euro. Quello tra Solbiate Olona e Cislago, di circa 10 chilometri, costa 1,78 euro. "La Milano-Meda a pagamento è l'ennesimo oltraggio a un territorio che chiede infrastrutture efficienti e affidabili e ottiene infrastrutture incompiute e care come il fuoco", commenta Orsenigo citando anche la tangenziale di Como, a pagamento e non ancora completata.

Ad "aprire" al pedaggio era stato Sabato Fusco, direttore di Autostrada Pedemontana Lombarda: "È fondamentale per il rientro dell’investimento - aveva spiegato -. Si potrebbe pensare a tariffe agevolate se, ad autostrada avviata, si registreranno risultati migliori rispetto a quelli ipotizzati".