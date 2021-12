Un team di storici per sostenere la diffusione della memoria di Milano

Dieci esperti di storia supporteranno l'amministrazione del Comune di Milano, ed in particolare il comitato di coordinamento 'Milano è Memoria', per definire le linee guida e strategiche, raccogliere proposte, verificare testi, figure, targhe o incisioni in modo che siano rispettosi dei fatti storici e delle vicende legate alla memoria cittadina che si vuol trasmettere.

'Milano è Memoria', oltre ad un comitato, è un sito web che sviluppa e diffonde la memoria cittadina, anche attraverso iniziative ed eventi. Il comitato, diretto da Luca Gibillini, delegato al coordinamento dell'iniziativa, si è già incontrato a Palazzo Marino con gli esperti di storia.

I dieci esperti sono Giorgio Bigatti (direttore scientifico dell'Istituto per la storia dell'età contemporanea e docente di storia economica in Bocconi), Barbara Bracco (docente di storia contemporanea in Bicocca), Marco Cuzzi (docente di storia contemporanea in Statale), Guido Formigoni (docente di storia contemporanea in Iulm), Agostino Giovagnoli (docente di storia contemporanea in Cattolica), Ada Gigli Marchetti (presidente dell'Istituto lombardo di storia contemporanea, già docente di storia del giornalismo in Statale), Paolo Pezzino (presidente dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri, già docente di storia contemporanea a Pisa), Giorgio Sacerdoti (presidente del Centro di documentazione ebraica contemporanea, docente di diritto del commercio internazionale in Bocconi), Benedetta Tobagi (giornalista e ricercatrice) e Paolo Zanini (docente di storia contemporanea in Statale).