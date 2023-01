Milano 'scalzata' da Bergamo e Brescia nella classifica delle mete del Nyt

Torna la seguitissima 'Places to go to', la classifica del New York Times sulle mete dell'anno. E per il 2023 a spiccare, superando Milano, sono Bergamo e Brescia.

Nella top 52 dei luoghi da visitare quest'anno, il prestigioso quotidiano americano piazza al 47° posto proprio le due città lombarde. "Milano - si legge nell'articolo firmato da Julie Besonen - può offuscare Bergamo e Brescia. Ma nel 2023 su di loro si accenderà un riflettore dopo la nomina di entrambe a capitali italiane della cultura. Oltre cento progetti artistici, musica e spettacoli teatrali, passeggiate nella natura e nuovi sentieri ciclistici segneranno un nuovo inizio dopo i tragici eventi che questa regione del nord ha affrontato nel 2020, quando era la più colpita d'Italia dal covid".

Nessuno spazio, quindi, nel 2023 per il capoluogo lombardo, che cede il passo a Bergamo, di cui il Nyt ricorda la bellezza della Città alta, e Brescia, con i suoi resti romani, medievali e rinascimentali. Le due città lombarde, secondo il periodico newyorchese, meritano una visita anche per le loro specialità culinarie, tra cui la polenta taragna e i casoncelli burro e salvia, definiti "un piccolo miracolo della pasta che prova come la vita possa ancora essere bella".

A primeggiare nella classifica Londra, dove quest'anno verrà incoronato Carlo III. Mentre al 52° posto si posiziona Sarajevo, descritta "un museo vivente di resilienza dove imperi e culture si sono a lungo incrociati". In mezzo, città statunitensi, europee, asiatiche, sudamericane, australiane, ma anche parchi naturali, montagne e oasi nel deserto.