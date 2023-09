Lo sfogo di lady Sensi: "Milano città indegna, sento di dover scappare"

"Sono innamorata di Milano ma è diventata una città indegna". Parole e musica di Giulia Amodio, moglie del centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi. Nei giorni scorsi la modella e influencer di Cesena ha pubblicato una story sul proprio profilo Instagram sfogando sul tema sicurezza.

"Ad oggi avrei davvero paura di crescere i miei figli qui. È diventata una città indegna dalla quale a volte sento di dover scappare. Non è per niente sicura e quando hai dei figli piccoli sono cose con le quali devi fare i conti", ha scritto la Amodio, che ha già una figlia ed è in attesa del secondo.

"Milano è una città completa nella quale non ti senti mai solo. Io me ne sono innamorata - ha comunque sottolineato la donna - ed è per me forse la città più bella in cui poter vivere. Io odio la solitudine, il non saper cosa fare, non so annoiarmi e la cosa bella è che ovunque vivi ti basta scendere in strada per avere bar, ristoranti, parchi, negozi, c'è tutto". Però, evidentemente, ci sono anche i problemi.

E Sensi e la Amodio lo hanno provato anche sulla propria pelle. A dicembre del 2021, infatti, durante un Inter-Torino la casa della coppia era stata svaligiata da due ladri - poi arrestati - che avevano portato via un Patek Philippe da 70mila euro oltre che gioielli e borse della moglie del centrocampista nerazzurro.