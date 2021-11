Da Milano a Palermo in bici: il progetto benefico

Un viaggio da Milano a Palermo, in bici e treno, per sostenere le realtà del terzo settore e ridurre il divario digitale. Questo il progetto di Filippo Scorza e Paolo Marazzi, fondatori di Skillando Digital Volunteering, una community di nativi digitali volontari provenienti da tutta Italia.

Il percorso si è svolto tra maggio e giugno 2021 con l'obiettivo di colmare il divario digitale attraverso la partecipazione nei progetti che le diverse no profit hanno attivi sul territorio nazionale e nel resto del mondo. Il progetto si è articolato in 6 tappe, per ciascuna delle quali è stata coinvolta un’associazione, selezionata sulla base di requisiti come impatto sociale e fattibilità dei temi proposti. Il viaggio è iniziato in Lombardia con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Lilt (Sezione Milano Monza Brianza), per poi spostarsi in Emilia-Romagna con Diabete Romagna e in Toscana con il Piccolo museo del diario, in Lazio con SeedScience, in Campania con Rain Arcigay Caserta ODV e infine in Sicilia con A.S.D. Leoni Sicani.

Durante il road trip, Scorza e Marazzi sono stati supportati da un team di volontari con competenze digitali (una squadra diversa per ciascuna tappa), offrendo un supporto concreto all’organizzazione di turno attraverso la condivisione della propria expertise e una formazione dedicata. Il viaggio è stato seguito anche dalla casa di produzione video padovana Italian Film, che ne ha documentato i momenti più salienti, con l’obiettivo di raccoglierli nel documentario 'Digital for Humanity'. Da qui, l’idea di lanciare una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - a supporto del progetto.

Grazie alle donazioni sarà possibile non solo ultimare le fasi di post produzione del docufilm, tra cui montaggio, musica e distribuzione sulle principali piattaforme on demand, ma anche supportare le 6 associazione no profit aiutate durante il viaggio e offrire sostegno a molte altre, erogando ulteriori cento ore di volontariato digitale per il 2022.