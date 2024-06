Il Comune approva il patrocinio al Milano Pride: il calendario degli eventi

Il Comune di Milano dà il patrocinio al Milano Pride 2024 "per ribadire l'impegno dell'Amministrazione a favore dei diritti della comunità Lgbtqia+ e contro ogni forma di discriminazione", si legge in una nota. Diversi i comuni dell'hinterland che hanno dato sostegno all'evento a cui si aggiungono altri enti come la Commissione europea a il Politecnico di Milano.

"Il programma del Pride, organizzato da Cig Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno - prosegue la nota -, e giunto alla sua 23esima edizione, si estenderà per diversi giorni e culminerà il 29 giugno con la coloratissima parata che dalla Stazione Centrale arriverà all’Arco della pace".

Il calendario

Il mese del pride, giugno, a Milano è ricco di eventi e spettacoli. Convegni e show musicali si susseguiranno in un calendario ricco di occasioni di riunione e di celebrazione. La tradizionale parata, che chiuderà i festeggiamenti, si terrà il 29 giugno. Il calendario completo è visionabile qui.

"Partenza da via Pisani davanti alla Stazione Centrale, direzione Arco della Pace. Qui poi si terrà il nostro grande evento finale: ascolteremo le associazioni Lgbtqia+ e le loro rivendicazioni, con attivistə di tutto il mondo e i saluti delle istituzioni. A seguire celebreremo insieme il Pride in piazza con musica e entertainment", spiegano gli organizzatori.