Milano regina dei libri: "È la città italiana dove si legge di più"

Per l'ottavo anno di fila Milano si conferma regina della lettura. A dirlo è la classifica stilata da Amazon.it, che vede Roma al secondo posto e Torino al terzo. In particolare, il capoluogo lombardo è la città italiana dove sono stati acquistati più libri online, sia in formato cartaceo che digitale.

La classifica italiana

La rivelazione di quest'anno secondo il gigante dell'e-commerce è Napoli, che entra per la prima volta nella top ten. Dalla classifica si evidenzia anche un'interessante crescita nelle città al Sud della penisola, con Palermo, che passa dal 47° al 13° posto, Bari, che scala dal 46° al 20° posto e Reggio Calabria, che migliora la propria classifica dal 50° al 36° posto. Si contendono gli ultimi posti Siracusa, Alessandria e Foggia.

Per la propria classifica Amazon ha considerato il numero di titoli in formato cartaceo e digitale acquistati dai clienti di Amazon.it durante l'ultimo anno su base pro capite nei centri abitati con più di 90mila abitanti. Firenze ha guadagnato tre posti rispetto allo scorso anno, superando Verona, che è scivolata settima in classifica. Padova, che la classifica del 2019 vedeva tra le protagoniste della top tre, ha perso cinque posizioni classificandosi come ottava. Tra i nuovi ingressi nella Top10 rispetto al 2019, insieme a Napoli al nono posto, figurano Genova e Trieste che conquistano la sesta e la decima posizione della classifica.

Per quanto riguarda i libri cartacei preferiti dagli italiani, si trovano al primo e secondo posto due amatissimi dai giovani lettori: Le storie del Mistero di Lyon Gamer e Le fantafiabe di Luì e Sofì di Me contro Te. Al terzo posto il libro protagonista dell'anno, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! di Giulia de Lellis.