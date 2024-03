Blatte e pezzi di vetro, genitori vogliono stracciare il contratto con Milano Ristorazione

Stracciare il contratto con Milano Ristorazione e stipulare un nuovo accordo con una nuova società di ristorazione. È quello che chiedono alcuni genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole pubbliche di Milano che hanno lanciato una petizione sul portale di palazzo Marino. L’istanza è arrivata nella giornata di lunedì 11 marzo mentre la società è al centro di un caso mediatico dovuto al ritrovamento di alcuni corpi estranei in alcune pietanze.

I genitori degli studenti “sono preoccupati per la salute dei loro figli”, si legge nella nota. “Non più di un anno fa è stato ritrovato un bullone in un panino, ora nell'arco di una settimana abbiamo appreso di rinvenimenti di pezzi di vetro (o plastica, ndr) nel pane e, infine, di una blatta nel cibo - hanno tuonato nella petizione -. Confidiamo nel lavoro che stanno svolgendo i Nas e le autorità giudiziarie, tuttavia non vogliamo e non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questi avvenimenti”.

“Chiediamo a gran voce che il comune di Milano prenda provvedimenti nei confronti di Milano Ristorazione, come è stato già fatto con il fornitore dei prodotti da forno, e che inizi seriamente a valutare una diversa società per la fornitura del servizio mensa”.

Nelle scorse ore la questione è arrivata anche sui banchi del consiglio comunale. La squadra di Beppe Sala ha fatto sapere che da parte dell'amministrazione e di Milano Ristorazione c'è attenzione e preoccupazione sui casi.