La Milano-Sanremo non partirà da Milano

Anche quest'anno non partirà all'ombra della Madonnina la Milano-Sanremo, classicissima di primavera che si correrà sabato 16 marzo. La corsa, uno degli eventi di punta del ciclismo mondiale, partirà da Pavia anche se manterrà lo storico nome.

Il cambio di percorso è stato stabilito in autonomia dagli organizzatori (leggasi Rcs Sports&Events). Il motivo non è stato chiarito, tuttavia sembra che dietro la decisione non ci siano né scelte logistiche né economiche; solo una semplice scelta degli organizzatori. Il percorso, comunque, dovrebbe tenersi sempre sulla distanza monstre di 300 chilometri, uno dei più lunghi del circuito world tour.

È il secondo anno consecutivo che la Sanremo lascia Milano; nel 2022 la corsa partì fuori dai confini cittadini, mantenendo tuttavia inalterato tutto il percorso classico: Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova a Voltri; successivamente tutta la riviera fino a Sanremo (con tanto di Cipressa e Poggio).

Non è il primo caso in cui il nome di una classica del ciclismo non corrisponde con gli effettivi luoghi di partenza e di arrivo. La Parigi-Roubaix, infatti, da diversi anni non inizia dalla capitale francese. Il fascino, tuttavia, è rimasto inalterato.