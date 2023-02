Non abbiamo abbastanza acqua già a febbraio

"Abbiamo una situazione di grande difficoltà, sia negli invasi idroelettrici che nei laghi. Gli interventi recenti sul reticolo idrico, con le manovre effettuate per cercare di accumulare acqua, non sono bastati".

Sono le parole di Massimo Sertori, assessore regionale lombardo agli Enti locali. La Lombardia, infatti, dopo qualche sporadica nevicata e pioggia nelle zone montane a inizio anno, è cronicamente senza precipitazioni. "La situazione è difficile come evidenziato venerdì dal presidente Fontana al premier Meloni. Serve trovare sintesi tra i diversi interessi cosa non sempre facile quando si parla di risorse irrigue. Senza piogge copiose è facile ipotizzare una situazione di siccità anche quest'anno", ha proseguito Sertori.

"Una delle priorità principali adesso - aveva così spiegato il presidente Fontana al premier Meloni - è la crisi legata alla siccità, siamo tutti consapevoli che servono sia interventi immediati che a medio termine per cercare di risolvere il problema nella sua complessità. È un dato di fatto che tale situazione ciclicamente si ripresenti". "Abbiamo chiesto che i gestori dei bacini cerchino di mantenere la maggior quantità di acqua all'interno degli invasi e che quindi il deflusso minimo vitale sia ridotto il più possibile - aveva suggerito sull'argomento Fontana -, perché altrimenti la situazione rischia di essere molto preoccupante"

Le previsioni

Nei prossimi giorni si intravede un cambio di rotta, ma niente che possa essere risolutivo. Secondo le stime di alcuni esperti, servirebbero 50 giorni di pioggia per 'mettere in sicurezza' l'estate e i raccolti. Cosa al momento altamente improbabile. Si passerà dal clima mite della scorsa settimana a quello pienamente invernale tra domenica e lunedì, a causa dell'ingresso di aria fredda da Nordest che nel contempo favorirà un incremento dell'instabilità. Sulla Lombardia, dopo un sabato con termometro fino a 16-17 gradi, la domenica vedrà ventilazione fredda da est e nubi diffuse, accompagnate anche da deboli precipitazioni che sulle zone occidentali potranno presentarsi a carattere nevoso fino a quote di collina, sottolineano da 3BMeteo. Lunedì tendenza a graduale miglioramento, ma con clima freddo. Ancora incerta l'evoluzione da martedì in poi, con occasioni per nuove fasi instabili ma - in tal caso - piovose.