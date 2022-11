I milanesi vorrebbero una città meno inquinata e più silenziosa

Apprezzati i trasporti e la dimensione di quartiere, criticati lo smog e il rumore. Lo evidenzia l'indagine CityDoxa - La vivibilità dei quartieri nel percepito dei cittadini, condotta su 1.666 abitanti, i cui risultati sono stati presentati nella sede di Milano della Confcommercio, martedì 29 novembre.

"I quartieri cittadini vengono giudicati positivamente dai milanesi che invece non apprezzano i pochi parcheggi a disposizione - ha affermato il segretario generale di Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Marco Barbieri -. Apprezzate anche le piste ciclabili, dove realizzate nei luoghi più idonei. Mentre tra le criticità c'è sicuramente quella della qualità dell'aria, che è scarsa non solo per il traffico veicolari, ma anche per le caratteristiche della pianura padana, le quali favoriscono la stagnazione del Pm10. Anche su silenzio e quiete pubblico bisogna lavorare molto, il diritto al riposo va contemperato con l'esigenza delle imprese e pubblici esercizi di svolgere la propria attività".

Smog

Il rapporto, stilato attraverso interviste a campione su persone tra i 18 e i 74 anni (residenti nei 9 municipi della città) spiega come la maggior parte dei milanesi apprezzi il quartiere in cui vive e guardi con interesse alle trasformazioni che ultimamente lo stanno attraversando. L'88% degli intervistati, infatti, dice di essere legato al quartiere dove abita. Tra gli aspetti più critici, invece, c'è la scarsa qualità dell'aria. Il 59% degli intervistati si è detto soddisfatto per quest'ultimo aspetto; mentre il 63% lo è del traffico.

Sicurezza e trasporti

8,1 milanesi su dieci dicono di sentirsi molto sicuri in città; quasi due su nove "poco o per niente" sicuri. Questo dato, naturalmente, varia a seconda delle zone di Milano, con il 96% di chi vive nel centro storico che si ritiene molto sicuro, contro il 79% di coloro che invece abitano fuori dalla circonvallazione esterna. Bene anche sul fronte trasporti, con l'88% degli intervistati che afferma di essere soddisfatto dei collegamenti con i mezzi pubblici nel suo quartiere.

Quartieri amati dai milanesi

Al centro dell'analisi anche i cambiamenti registrati dalla pandemia, con ciascun quartiere che a modo suo ha messo in atto delle trasformazioni che sono molto apprezzate dai cittadini. I milanesi sono molto soddisfatti di come si sta trasformando e rivitalizzando il commercio all'interno dei diversi quartieri, tra nuovi spazi all'aperto e punti vendita più moderni. Continuando a fare smartworking, le persone vivono molto di più il proprio quartiere e ne apprezzano anche piccoli elementi, come la possibilità di consegna a domicilio.

"Noi continuiamo a creare una città sempre più vicina e sempre più 'a 15 minuti', attraverso tutti i bandi che facciamo per stimolare la nascita di imprese e attività commerciali in tutti i quartieri - ha detto l'assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, Alessia Cappello -. Quest'anno abbiamo investito oltre due milioni e mezzo in bandi proprio con l'obiettivo di creare negozi di prossimità. (...) Cerchiamo di stimolare sempre di più una città policentrica".