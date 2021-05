Alla scoperta dei quartieri di Milano, anche su Spotify e TikTok

Parte l'iniziativa "neighborhood by neighborhood": a maggio si comincia con Baggio, Isola e Chiaravalle

Una playlist su Spotify dedicata ai quartieri di Milano e lo "sbarco" su TikTok. Sono le due novità legate all'iniziativa "Neighborhood by neighborhood", "quartiere per quartiere", la campagna promozionale lanciata dal brand YesMilano che invita a scoprire luoghi, suoni e persone dei quartieri milanesi. Ogni mese ne verranno messi in vetrina tre, che si animeranno con aperture straordinarie, mostre e tour, restrizioni covid permettendo. I primi quartieri sono Baggio, Isola e Chiaravalle, ricchi di parchi ideali da riscoprire durante la primavera.

La campagna di comunicazione è frutto di una sinergia tra Milano&Partners, l'agenzia di promozione della città, e Naba, Nuova accademia di belle arti, che ha coinvolto cinquanta studenti. Oltre ai manifesti che verranno affissi a Milano, viene realizzata una playlist su Spotify per ogni quartiere, in modo che abbia la sua "colonna sonora". Un'altra novità è quella di TikTok, il social network attualmente più amato dai giovanissimi. A questo proposito, a febbraio, era stata lanciata una "call" rivolta agli studenti internazionali che volessero rappresentare Milano sul social.

I primi quartieri protagonisti

Il "claim" di Baggio, storico centro che ha dato anche i natali a un papa, affianca il silenzio del parco (le Cave) alla vitalità di un borgo. La Primavera di Baggio sarà animata da concerti a ingresso ridotto, tutti i sabati, presso la chiesa antica, mentre le domeniche saranno dedicate agli "orti di Baggio". Quanto a Chiaravalle, ha visto nel primo fine settimana di maggio la celebrazione degli 800 anni dell'Abbazia. Il 15 e 16 maggio viene organizzata una camminata nel borgo nell'ambito delle giornate del Fai. L'Isola, infine, presenta iniziative sia nella Biblioteca degli Alberi sia nelle botteghe artigiane del quartiere, a partire dalla Stecca degli Artigiani.