Milano è la capitale italiana di Tinder

È Milano la capitale italiana di Tinder. Per il secondo anno consecutivo la metropoli lombarda si conferma la meta preferita dei ragazzi che, dopo aver preso contatto sulla piattaforma di incontri, scelgono di conoscersi per davvero nei locali o con una passeggiata per le vie della città. È quanto emerge dal report "Year in Swipe" della società californiana.

Cos'è Tinder Lanciata nel 2012, Tinder è l'app più popolare al mondo per incontrare nuove persone. Scaricata più di 530 milioni di volte, l’app è disponibile in 190 paesi e in oltre 45 lingue. Più della metà degli utenti ha un'età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Non sono pochi gli utenti che usano la funzione "Passport" che permette di mettere "mi piace" a persone lontane dalla zona geografica semplicemente ricercando il nome di una città oppure inserendo una puntina sulla mappa. Al secondo posto di questa classifica, invece, si piazza Roma, seguita da Firenze, Napoli e Bologna. uando gli italiani vanno in trasferta all’estero, invece, usano Tinder soprattutto a Barcellona, Londra, New York, Parigi e Stoccolma.

Sempre secondo il report i ragazzi (e non) che utilizzano Tinder si sono dimostrati meno preoccupati della direzione che avrebbero preso le loro relazioni e più interessati a creare occasioni per vivere nuove esperienze memorabili. I giovani, in sintesi, hanno abbandonato l’idea di dover per forza ottenere un finale alla "...e vissero per sempre felici e contenti" in favore di appuntamenti nei quali fare nuove esperienze e creare ricordi per arricchire il loro bagaglio personale.

"Questo approccio ottimista e spensierato ha spazzato via la pressione di stabilire etichette e la smania di ottenere dei risultati concreti nelle relazioni, lasciando più spazio all’esplorazione di sé attraverso gli appuntamenti", si legge nel report. Il passaggio alla percezione degli appuntamenti come fonte di auto-realizzazione ha dato origine alle principali tendenze dell’anno in materia di dating: essere N.A.T.O e fare "Dating for the Plot". Il Dating "Not Attached To an Outcome" (N.A.T.O), come suggerisce il nome stesso, si riferisce all’attitudine dei single a essere meno preoccupati dell’esito di una relazione e più interessati a godersi il percorso col quale conoscere qualcuno.

Il Dating "For the Plot" denota che nel 2023 gli incontri sono stati più incentrati sulla storia e meno sulla "meta". I single sono aperti a incontrare nuove persone per vivere nuove esperienze e storie divertenti da raccontare, piuttosto che adottare un approccio tradizionale orientato verso uno specifico obiettivo.