Milano è il capoluogo con le case più care in Italia

Milano è il capoluogo di provincia più caro in Italia sul fronte della casa. Occorrono quasi 5mila euro al metro quadrato (4.965 per la precisione) per acquistare un'abitazione. Si parla ovviamente di una media, ma è la media più alta del paese. Lo rivela l'ultimo report di Idealista, secondo cui il 2022 ha segnato la fine dei tassi bassi sui mutui e un rallentamento della domanda, dovuto a vari fattori tra cui l'inflazione in crescita. Secondo l'ufficio studi, nel 2023 (a causa dell'incertezza economica) diverse persone rimanderanno l'acquisto della casae i prezzi dovrebbero 'raffreddarsi'.

Dopo Milano, il 'podio' dei capoluoghi vede Bolzano e Venezia, con 4.412 e 4.375 euro al metro quadrato. Seguono Firenze, Bologna e Roma, tutte sopra i 3mila euro. I capoluoghi più economici sono Biella (687 euro/mq), Caltanissetta e Ragusa. Nel 2022 l'incremento dei prezzi delle abitazioni in Italia ha segnato un +1,2%, con un valore. medio di 1.843 euro al metro quadrato. Tra i capoluoghi, l'aumento maggiore si è registrato a Monza (+13,6%), Bolzano e Treviso. Il calo più consistente, al contrario, a Isernia (-9,7%).

A livello provinciale la crescita dei prezzi a Milano è piuttosto sostenuta (+7,6%), e la città metropolitana meneghina si colloca stavolta al secondo posto (3.340 euro/mq) dopo Bolzano (4.354 euro/mq). Seguono Savona e Lucca, soprattutto per via delle riviere, mentre è ancora Biella la provincia meno cara d'Italia. A livello regionale, infine, il territorio più caro è ancora una volta il Trentino-Alto Adige; seguono Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Lazio e Lombardia (quest'ultima con 2.113 euro al metro quadrato).