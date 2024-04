Milanosport diventa società dilettantistica

Milanosport diventerà una società sportiva dilettantistica di capitali. L'iter per il cambio di denominazione sociale è partito: da Mialnosport Spa si passerà a Milanosport Ssd. Cosa cambia? Con le nuove regole disposte dalla Riforma dello Sport la qualificazione di 'datore di lavoro sportivo' è limitata ai soggetti privi di fine di lucro, come appunto le Ssd.

La giunta comunale ha proposto la modifica di alcuni articoli dello statuto della società partecipata al 100% dal Comune di Milano. La delibera sarà sottoposta al Consiglio. Con questa modifica Milanosport gestirà direttamente i rapporti di collaborazione sportiva con istruttori, assistenti bagnanti e coordinatori di vasca, fino ad oggi curati dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN)



"Con queste modifiche statutarie, dettate da un doveroso adeguamento alla Riforma dello Sport, la nostra società in house entra nel futuro e coglie in realtà anche l'occasione per un complessivo riassetto organizzativo che ne migliorerà l'efficienza e ne razionalizzerà la gestione, grazie anche a una maggiore autonomia di azione", ha commentato l'assessora allo sport Martina Riva.