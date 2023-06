La Maserati a guida autonoma del Politecnico che farà il percorso delle Mille Miglia

La prescelta è una fiammante Maserati Mc20 Cielo, la nuova spider del marchio italiano. L'occasione è la Mille Miglia. La particolarità è che la vettura è stata allestita per la guida autonoma dal Politecnico di Milano e verrà utilizzata per la sperimentazione su strade pubbliche, lungo il tracciato della storica corsa automobilistica.

In realtà, la sperimentazione del 2023 non verterà su tutti i 1.500 km del percorso. Ma il lavoro degli ingegneri non finirà qui: per un intero anno il team lavorerà al fine di completare per intero il percorso in guida autonoma nel 2024. La sperimentazione è possibile grazie all'autorizzazione concessa dal Ministero delle infrastrutture sulla base del decreto ministerlale 'Smart Road' del 2018. È la seconda volta che viene rilasciata un'autorizzazione da allora, e la prima per un contesto così vario e lungo. Il supervisore a bordo vettura (necessario secondo la legge) sarà Matteo Marzotto, imprenditore di 57 anni con all'attivo partecipazioni in gare motociclistiche e automobilistiche, che onorerà così la vittoria alla Mille Miglia del 1953, settant'anni fa, dello zio Giannino, su Ferrari 340 MM.

Sperimentazione su molteplici situazioni

"L'ottenimento dell'autorizzazione è un importantissimo traguardo raggiunto dal progetto dopo quasi un anno di lavoro, in quanto consentirà di sviluppare la tecnologia della guida autonoma su un'enorme quantità di situazioni reali e tipologie di strade", commenta Sergio Savaresi, docente di automatica al Politecnico e responsabile del progetto 1.000-Mad. "Il Politecnico di Milano con questo progetto si posiziona come pioniere nel settore della tecnologia dell’auto a guida autonoma, a beneficio dell'intera comunità scientifica e industriale nazionale e internazionale, con il fine ultimo di dare un importante contributo verso nuovi modelli di mobilità sostenibile", aggiunge Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano.