A Milano arrivano i Milomat contro il terrorismo: i "paletti" costeranno 2 milioni

I Milomat già installati in via San Pietro all'Orto

Approvato il progetto definitivo per i nuovi "Milomat", ovvero i pilomat anti-sfondamento pensati per sostituire le barriere in jersey collocate in vari punti della città, tra cui gli ingressi di piazza del Duomo, installati nel mese di dicembre 2016 dopo l'attentato di Berlino.

Attualmente i jersey sono sistemati nell'area centrale di Milano, dal Castello al Duomo, ma già da tempo si è parlato di sostituirli con più eleganti pilomat, come già quelli installati in via San Pietro all'Orto nel 2019 in occasione del restyling della via che dà su corso Vittorio Emanuele.

Il progetto definitivo è stato approvato lunedì 18 gennaio 2021. I Milomat sono colonne di metallo e granito in grado di resistere ad automezzi lanciati a forte velocità. La spesa - secondo quanto riferito da UrbanFile - ammonta a quasi due milioni di euro più oneri di sicurezza per circa 100 mila euro. Si prevede di terminare l'installazione nell'arco di due anni.