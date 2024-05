Il Mind cresce e registra 10mila presenze al giorno

Il Mind continua a crescere, raggiungendo 10mila presenze al giorno. Si tratta di uno dei risultati dello sviluppo presentati nella seconda edizione del Mind Annual Report. Tra i partecipanti alla presentazione tenutasi il 7 maggio, il sindaco di Milano Beppe Sala, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il presidente della Lombardia Attilio Fontana.

"Mind è l'emblema di un progetto di rigenerazione urbana capace di costruire le condizioni per uno sviluppo organico sotto il profilo economico, sociale, civile. La capacità di Mind di aver portato avanti insieme queste dimensioni risponde ai migliori standard internazionali della rigenerazione urbana: è un esempio da replicare", ha detto Giorgetti.

Tra le novità c'è l'avvio del cantiere per il Campus che ospiterà le facoltà scientifiche della Statale. Dal 2027, infatti, verranno trasferiti 18mila studenti universitari. Per quanto riguarda Arexpo, l'ultimo anno è stato caratterizzato dall'approvazione del Piano Industriale fino al 2036 che prevede investimenti a Mind per 300 milioni di euro. "Mind è un progetto unico che rappresenta un'eccellenza per il nostro territorio e per il nostro Paese puntando su ricerca e innovazione, su giovani e futuro. Un progetto che cresce ogni anno. E con Mind cresce anche Arexpo che ha voluto questo distretto dell'innovazione", ha commentato Igor de Biasio, amministratore delegato di Arexpo.

Inoltre, l'ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio è pienamente operativo con 15mila ricoveri all'anno e una media di 1.200 pazienti al giorno. Offre più di 200mila prestazioni ambulatoriali e oltre 30mila accessi al pronto soccorso.