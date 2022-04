È morto Mino Raiola, l'annuncio della famiglia

Mino Raiola è morto. Giovedì c'era stato l'annuncio prematuro della sua scomparsa, poi smentito dall'ospedale San Raffaele di Milano. Adesso la conferma del decesso arriva direttamente dalla famiglia. "Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre. Mino ha lottato fino all'ultimo istante con tutte le sue forze proprio come faceva per difendere i calciatori. E ancora una volta ci ha resi orgogliosi di lui, senza nemmeno rendersene conto", hanno scritto su Twitter con un messaggio in italiano e in inglese.

"Mino - hanno aggiunto - è stato parte delle vite di tanti calciatori e ha scritto un capitolo indelebile della storia del calcio moderno. Ci mancherà per sempre e il suo progetto di rendere il calcio un posto migliore per i calciatori sarà portato avanti con la stessa passione. Ringraziamo di cuore coloro che gli sono stati vicini e chiediamo a tutti di rispettare la privacy di familiari e amici in questo momento di grande dolore".

Raiola era stato operato al San Raffaele a gennaio. Proprio Zangrillo, primario all'ospedale e presidente del Genoa, nei giorni successivi all'operazione aveva fatto sapere che l'intervento era programmato da tempo. Sui profili social dello stesso agente era poi apparso un messaggio per rassicurare follower e conoscenti. Dopo qualche mese, l'aggravarsi delle sue condizioni fino alla morte.

Uno dei più noti (e ricchi) procuratori al mondo

Mino Raiola è stato uno dei più noti (e remunerati) procuratori sportivi al mondo. Arrivò a guadagnare in commissioni quasi 70 milioni di euro in un anno, secondo la classifica di Forbes. Nato il 4 novembre 1967 a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, Mino Raiola, all'anagrafe Carmine Raiola, negli anni '60 emigrò dalla Campania con la sua famiglia per aprire una pizzeria in Olanda.

Parte da garzone, mostra talento nel saper fare con la gente, poi compra un McDonald's. Ha successo ed entra nel mondo del calcio. Reinventa il ruolo del procuratore: non un semplice professionista, ma quasi uno "spirito guida" per i giocatori. Che si fidavano ciecamente di lui e faceva guadagnare loro cifre spaventose. A detta di tutti era astuto e capace. Parlava 7 lingue, oltre al dialetto del suo paese d'origine.

Nella sua scuderia ci sono, tra gli altri, l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic (con il quale aveva uno strettissimo rapporto d'amicizia), il centravanti norvegese Erling Haland, il portiere Gianluigi Donnarumma - passato in estate dai rossoneri al Psg - e il difensore juventino Matthijs de Ligt. Ha sempre avuto a che fare con Milano. Il braccio di ferro con i rossoneri per il giovane portiere - con i 6 milioni di euro strappati a stagione - ha tenuto banco come una telenovela per settimane qualche anno fa. Riportò Balotelli al Milan dal Liverpool e fece da mediatore, nel corso degli anni, anche per Robinho, Mark van Bommel, Urby Emanuelson e Dídac Vilà.