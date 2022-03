In Lombardia 86 minori ucraini non accompagnati

86 minori non accompagnati e un totale di quasi 26mila profughi registrati. Questi in Lombardia i numeri dell'emergenza Ucraina per la cui gestione il 29 marzo si è riunita l'Unità di Crisi regionale.

"Nostro obiettivo - ha detto l'asessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni. - è garantire un'efficace interazione con tutti i soggetti coinvolti nelle iniziative di supporto alla popolazione ucraina. A oggi abbiamo registrato 25.916 rifugiati presenti in Lombardia in accoglienza volontaria, di cui soltanto il 3% ha avuto bisogno dei Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas), la rete di assistenza introdotta dalla Prefettura. Il restante viene ospitato da privati o familiari".

Ottantasei tra questi sono minori non accompagnati (18 nella città di Milano). "La situazione, a livello regionale, è attualmente sotto controllo - ha aggiunto Foroni - e questo grazie all'azione incrociata portata avanti da Regione Lombardia, che si sta attivando su più fronti con spirito di collaborazione e compattezza per supportare concretamente il popolo ucraino. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni". Restano attivi i punti di prima assistenza allestiti, su indicazione di Regione Lombardia, presso la stazione Centrale di Milano (in gestione alla Protezione civile di Milano) e a Lampugnano, dove le persone in arrivo vengono assistite e sottoposte a tampone.