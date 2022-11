Il minuto di silenzio a Palazzo Marino per il giovane Luca

La presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, ha fatto osservare un minuto di silenzio all’inizio della seduta di giovedì pomeriggio in ricordo di Luca Marengoni, il ragazzo morto dopo essere stato investito da un tram. “Sono giorni tristi per tutti noi, per Milano e non solo – ha detto Buscemi – perché la morte di un ragazzo è sempre qualcosa che costringe la comunità di cui fa parte a fermarsi, a riflettere, ad interrogarsi. Vi invito quindi ad osservare un minuto di silenzio a testimonianza del sentimento di questo Consiglio comunale verso i familiari, chi lo conosceva e tutta la città”.

Anche i compagni di classe e tutti gli studenti del liceo scientifico Einstein di Milano hanno reso omaggio a Luca. Nell'atrio dell'istituto sono state accostate diverse cattedre sulle quali gli allievi hanno potuto deporre i fiori, un mazzo per ogni classe, sotto un cartellone con la scritta "Luca riposa in pace". Particolarmente scossi gli studenti della prima D, i compagni di scuola di Luca, che hanno lasciato biglietti, anche indirizzati ai genitori del ragazzo, o semplicemente una firma.

Le preghiere e gli omaggi sono continuati per tutta la giornata, anche durante l'intervallo. I ragazzi hanno inoltre affisso un cartellone con una foto di Luca, sorridente e con le cuffie, seduto dietro al suo banco. Alla scuola è infine giunto il messaggio del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: "Porgo le mie più profonde e sentite condoglianze alla famiglia di Luca Marengoni. Esprimo il cordoglio e la vicinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e mia personale anche ai suoi compagni e ai suoi docenti del Liceo 'Einstein', per un lutto - ha concluso il ministro - che colpisce l'intera comunità scolastica milanese e italiana".