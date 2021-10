"Missile per uccidere Salvini": inchiesta archiviata dal gip, "forse oggetto d'arredo"

Da missile per un attentato al leader della Lega, Matteo Salvini a "bizzarro complemento d'arredo". Così è stato 'declassato' dal gip di Milano lo strano oggetto rinvenuto nel 2019 durante il sequestro di un arsenale destinato a estremisti di destra.

All'epoca l'ex ministro dell'Interno aveva affermato come il missile fosse destinato agli estremisti, intenzionati a utilizzarlo per ucciderlo. Ma il gip Roberto Crepaldi ha archiviato l'indagine sui gruppi di estrema destra, che era stata iniziata dalla Procura di Torino nell'estate del 2019, spiegando che il missile "forse" non era nient'altro che un "bizzarro complemento d'arredo".

"Le indagini seguite alla denuncia di un potenziale attentato da parte di stranieri contro di me - aveva twittato all'epoca dei fatti Salvini - hanno portato alla scoperta di un arsenale di armi e all'arresto di neonazisti". All'esito dell'inchiesta tre persone erano finite in manette, ma le armi, tra cui il missile, sequestrato in un hangar a Pavia, erano poi risultate obsolete e innocue.

Allora Salvini aveva parlato di una segnalazione di un ex agente del Kgb su un attentato da parte di nazionalisti ucraini scrivendo: "L'ho segnalata io. Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano ogni giorno. I servizi segreti parlavano di un gruppo ucraino che attentava alla mia vita. Sono contento sia servito a scoprire l'arsenale di qualche demente". Oggi la vicenda si conclude con l'archiviazione dell'inchiesta sull'arsenale, di cui faceva parte il missile, ritenuto nient'altro che uno strambo oggetto d'arredo.