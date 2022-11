MM gestirà le case popolari di Bergamo

Le case popolari di proprietà del Comune di Bergamo passano in gestione a MM, la società partecipata al 100 per cento dal Comune di Milano che dal 2014 gestisce, nel capoluogo lombardo, le case di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Palazzo Marino. MM dunque si allarga e va a "conquistare" quasi mille alloggi a Bergamo, provocando una stizzita reazione da parte dei vertici regionali, perché quegli alloggi finora sono stati gestiti da Aler, società di Regione Lombardia. La gestione passerà di mano ufficialmente il 1 gennaio 2023.

Non che la decisione fosse totalmente inattesa. A Bergamo erano scontenti da tempo della gestione di Aler, avviata nel 2015. Secondo il Comune bergamasco, nel tempo si erano verificati un aumento della morosità e una minor efficacia in termini di manutenzione. A marzo del 2022, per esempio, il consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta aveva scoperto che, nel 2021, Aler aveva assegnato a Bergamo 12 appartamenti su 89 disponibili, mentre le richieste erano state ben 1.057.

Saranno 986 gli alloggi che MM gestirà per conto del Comune di Bergamo nei prossimi dieci anni, secondo un accordo appena stipulato. "Abbiamo scelto MM - ha spiegato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori - anche per via del fatto che, negli anni, la società milanese ha dato prova di efficienza nel perseguire i propri obiettivi e anche in virtù dei buoni risultati ottenuti a Milano nella gestione di un numero di alloggi davvero molto alto, ben 28mila".

Dalla Regione le reazioni non si sono fatte attendere. E Alan Rizzi, assessore regionale alla casa in quota Forza Italia, non l'ha presa per niente bene. Rizzi ha ricordato che, il 14 ottobre, si era incontrato con il sindaco di Bergamo per parlare della futura gestione di Aler delle case popolari. "Voglio capire fino in fondo le vere ragioni di questa separazione e dei rilievi che vengono mossi ad Aler Bergamo", ha dichiarato l'assessore, aggiungendo che "a Regione Lombardia preme che le persone, le famiglie, i cittadini abbiano una qualità della vita migliore possibile".