I mobili Ikea potranno essere spediti (ma solo a Milano e hinterland)

A Milano e hinterland i mobili Ikea si potranno acquistare sul internet e ricevere a casa. È quanto prevede il nuovo servizio messo a punto da dall'azienda svedese e Poste Italiane; il fatto è stato reso noto da Poste attraverso una nota nella giornata di oggi, lunedì 4 aprile.

L'unico paletto da rispettare è il peso dei colli: gli ordini che non superano i 50kg possono essere consegnati a direttamente a casa attraverso il servizio Sda extralarge, mentre per quelli che non superano i 30kg c'è l’opzione di ritiro presso l’ufficio postale. I clienti, inoltre, possono scegliere la data di consegna.

"L’accordo - si legge nel comunicato di Poste - conferma ancora una volta che l’azienda è il partner logistico strategico per l’Italia, offrendo ai cittadini della provincia di Messina un’esperienza di acquisto più veloce e flessibile. La garanzia offerta dal brand Poste Italiane e la sua capillarità sono al servizio di tutti i clienti Ikea per acquisti online e negli store presenti su tutto il territorio nazionale".