Milano è la città italiana più vicina agli obiettivi europei di mobilità sostenibile

Milano è la città metropolitana italiana più vicina all'obiettivo europeo di mobilità sostenibile che fissa determinati risultati da raggiungere entro il 2030, tra cui dimezzare i veicoli in circolazione, far crescere il trasporto pubblico (elettrificandolo), aumentare la mobilità ciclabile e pedonale e altro ancora. La città metropolitana più lontana è invece Catania.

Lo si legge nel rapporto "MobilitAria 2023", realizzato da Kyoto Club e Cnr. Lo studio, analizzando i dati della mobilità e della qualità dell'aria fino al 2022, 'certifica' che la città metropolitana di Milano ha un deficit del 32% rispetto agli obiettivi europei. Sul 'podio' Firenze (deficit del 47%) e Venezia (deficit del 51%). Seguono (dalla più alla meno virtuosa) Bologna, Roma, Torino, Napoli, Cagliari, Genova, Messina, Bari, Palermo, Reggio Calabria e Catania (che chiude con il 76% di deficit).

La mobilità sostenibile, nella ricerca, è definita da cinque indicatori: trasporto pubblico potenziato e non inquinante, mobilità attiva, mobilità condivisa, tasso di motorizzazione e ripartizione modale. Milano risulta essere la più vicina al target europeo sul fronte della mobilità condivisa, ripartizione modale e trasporto pubblico, ma è ancora distante se si prende in esame la motorizzazione privata e la mobilità attiva.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, sono stati presi in esame alcuni agenti inquinanti. Nel 2022, per il biossido d'azoto (NO2), Milano risulta in miglioramento medio, ma in peggioramento prendendo in esame la rilevazione nelle "stazioni di traffico", cioè le centraline posizionate in modo tale da rilevare l'inquinamento dovuto alla mobilità. Per le polveri sottili PM10, invece, Milano risulta in peggioramento sia a livello generale sia specificatamente per la quota dovuta al traffico di veicoli. Infine, per le polveri sottili PM2,5 (quelle più piccole, inferiori a 25 microgrammi per metro cubo), Milano è in peggioramento generale e, in dettaglio, stabile per la quota dovuta al traffico di veicoli.