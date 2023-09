Lavori in strada: per due mesi modifiche alle linee Atm, tutti i cambiamenti

Largo dai cantieri. Oggi, lunedì 11 settembre, iniziano i lavori per il rinnovo dei binari dei tram e degli scambi in viale Rimembranze di Lambrate. I cantieri resteranno aperti fino al 10 novembre, con Atm - l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, che dovrà cambiare il percorso di cinque linee.

Queste tutte le modifiche:

Tram 33

Fa tutte le fermate tranne quella di piazza Rimembranze di Lambrate. Dopo la fermata Valvassori Peroni, fa capolinea alla stazione M2 di Lambrate, in piazza Bottini.

Bus 39 e Q39

Deviano e non passano in via Viotti e viale Rimembranze di Lambrate. Saltano le fermate via Viotti e via Console Flaminio/Saccardo in direzione Pitteri, viale Rimembranze di Lambrate in direzione Loreto. Quando deviano passano in via Salieri, piazza Gobetti, via Rombon e via Pini. Passano in via Pitteri.

Bus 54

Devia e salta le fermate di piazza Gobetti, Stazione Lambrate, via Viotti e via Console Flaminio/Saccardo. Quando devia passa in via Pini. Le corse da e per Lambrate fanno capolinea in via Predil/Monte Titano. Passa in via Pitteri.

Bus 924

Devia e fa capolinea in via Predil anziché in via Viotti. Salta le fermate in viale Rimembranze di Lambrate/via Rodano, via Viotti e piazza Bottini in direzione Lambrate M2 e via Viotti in direzione Segrate. Quando devia passa in via Pini e via Rombon.