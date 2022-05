Cantieri stradali in una via, 5 linee di bus Atm cambiano percorso e fermate

Per lavori stradali in via San Michele del Carso le linee dei bus Atm 50, 58, N25, N26 e N50 cambiano percorso e fermate il 31 maggio e il 1°giugno, dalle 20 alle 6, come indicato dall'azienda con una nota.

Bus 50, 58, N25, N26 e N50: deviazione

Bus 50, N50 e 58

I bus, verso Lorenteggio (linee 50 e N50) e Baggio via Noale (linea 58), saltano la fermata di via San Michele del Carso/piazza Meis. Fermano in viale di Porta Vercellina/via San Vittore (con linea 68).

Bus N25

I bus verso Stazione Centrale deviano e saltano le fermate da Cadorna a piazzale Cantore. Passano in viale di Porta Vercellina, via Lipari, piazza Vesuvio, via California, via Bergognone, piazza del Rosario e via Solari.

Bus N26

I bus verso Cadorna deviano e saltano le fermate da piazzale Aquileia a Cadorna (via Boccaccio). Passano in viale di Porta Vercellina e Conciliazione.

I bus fanno tutte le fermate che si trovano lungo i percorsi alternativi.