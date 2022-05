Lavori di asfaltatura, cambia il percorso di alcuni bus Atm a Milano

Per lavori di asfaltatura in un tratto di via San Giusto a Milano, lunedì 6 e mercoledì 8 giugno (dopo le 20) le vetture di diverse linee Atm cambiano percorso e fermate, come specificato dall'azienda con una nota.

Bus 64, 78, Q78, 80 e 423: deviazione

Bus 64 e 80

I bus non passano da via San Giusto, ma deviano per via Novara. Verso Bonola/Quinto Romano, saltano le fermate tra via Novara/via San Giusto e San Siro Stadio. Verso Lorenteggio/De Angeli, saltano le fermate tra via Novara/via Sant’Elena e via Novara/via San Giusto.

Bus 78 e Q78

I bus non passano da via San Giusto, ma deviano per via Marx e via Sant’Elena. Verso via Govone, saltano le fermate tra Ospedale San Carlo e San Siro Stadio. Verso Bisceglie, saltano le fermate tra via Tesio/via Harar e via Marx/via Cannizzaro. Il radiobus Q78 non percorre il tratto di via San Giusto compreso tra via Harar e via Novara.

Bus 423

I bus deviano dalla fermata via Novara/via Cascina Bellaria al capolinea San Siro Stadio. Non passano da via Novara e via San Giusto, ma svoltano in via Harar.